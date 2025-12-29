İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın tutuklama talep ettiği 21 şüpheliden 14'ü hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı.

14 futbolcudan biri olan Çorum FK’lı futbolcu Mert Aktaş’ın Nesine verilerine göre 22 Eylül 2024’e Silivrispor’da oynadığı müsabakaya yedek başladığı ve 62.dakikada oyuna girdiği ve “rakip takım kazanır” şeklinde kupon yaptığı belirtildi.

Aktaş'ın bu kupona 30 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği ifade edilen yazıda, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, matbet isimli yasa dışı bahis sitesine giriş bilgileri, metbet, palazzobet, norabahis isimli yasa dışı bahis sitelerine erişim yaptığına dair web geçmişi, matbet, jojobet isimli yasa dışı bahis sitelerine ait kupon resimleri olduğu aktarıldı.

Bu gelişme sonrası Mert Aktaş dahil 14 futbolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer tutuklanan futbolcuların isimleri şu şekilde;

Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

Doğukan Çınar – Futbolcu

Ergün Nazlı – Futbolcu

Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

Furkan Demir – Futbolcu

Gökhan Payal – Futbolcu

Hamit Bayraktar – Futbolcu

Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

İbrahim Yılmaz – Futbolcu

İlke Tankul – Futbolcu

İsmail Karakaş – Futbolcu

Mert Aktaş – Futbolcu

Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

Tufan Kelleci – Futbolcu