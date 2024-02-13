Grup birinciliğinde, 3 grupta 11 takım mücadele ederken, Çorum şampiyonu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Düzce Hürriyet Ortaokulu, Amasya Ziyapaşa Ortaokulu ve Samsun 23 Nisan Ortaokulu ile birlikte B grubunda yer alıyor. Agrubunda, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Zongumdak Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Ortaokulu, Bartın Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Bolu Orhan Gazi Ortaokulu, C grubunda ise, Samsun Dumlupınar Ortaokulu, Sinop Şehit Halil Özüdoğru Ortaokulu ve Çankırı Mehmetçik Ortaokulu mücadele ediyor.

Gruplarda ilk maçlar dün Atatürk Spor Salonu’nda oynanırken, Düzce Hürriyet Ortaokulu ile karşılaşan Çorum temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, oldukça çekişmeli geçen maçta iki seti de 25-22 kaybederek sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, ikinci maçında bugün saat 14.30’da, Amasya Ziyapaşa Ortaokulu ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonunda gruplarını birinci bitiren 3 takım, yarı final grubuna yükselecek.