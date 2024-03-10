Toplantıda gündem dışı söz alan, AK Parti Belediye Meclis Üyesi İsmail Bölükbaş, meclis üyelerine veda etti.

BÖLÜKBAŞ’TAN DUYGUSAL VEDA

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde kalacak veya gidecek meclis üyeleriyle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Bölükbaş, yeniden seçilecek arkadaşlarına başarılar diledi.



Bölükbaş, vedasında şiirler okudu.

CHP’Lİ GÜLNAZ SORUNLARI GÜNDEME TAŞIDI

CHP Belediye Meclis Üyesi Şentürk Gülnaz da gündem dışı söz alarak Çorum’un dört mevkisine yapılmayan yol, su, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarına dikkat çekti. Gülnaz, 2017 yılında iki kat imara açılan Çorum’un Çoraklık, Sülüklü, Hoy Hoy ve Tepecik mevkiindeki arsalara belediyenin yol, su, doğalgaz ve kanalizasyon hattı yapmadığını vurguladı. Gülnaz, mevcut yönetimin ya da 31 Mart tarihinden sonra gelecek yönetimin bu mağduriyetleri gidermesini rica ettiklerini söyledi.

ÖZBAL DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Belediye Meclis Toplantısında gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, deprem gerçeğini hatırlattı.



Hükümetin İstanbul’a kentsel dönüşüm sözü verip deprem kuşağında olan diğer illere ve Çorum’a bu sözün verilmediğini dile getiren Özbal, Çorumluların ikinci sınıf vatandaş olduğunu bunun nedenin de amasız fakatsız oy verilmesi olduğunu söyledi.

GÜLOĞLU: MİLLETİN EMANETİNE HALEL GETİRMEDİK

MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu ise gündem dışı konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ayrıca tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladı.

Görev yaptıkları son 5 yılda milletin emanetine halel getirmediklerini ve başları dik alınları açık çıktıkları yolu aynı şekilde bitirdiklerini belirten Güloğlu, doğru yoldan ayrılmadan hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.

MUSTAFA TUZCU VEDA ETTİ

AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu da veda konuşması yapan isimlerden biri oldu. Tuzcu, bundan sonraki dönemde olmayacağını bildirerek, Başkan Aşgın ve belediye meclis üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



YILMAZ, ELEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ise 5 yıl boyunca tüm meclis üyesi arkadaşlarıyla mecliste görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, geçtiğimiz günlerde kentte konu olan belediyeye ait bir AK Parti seçim bürosu olmasını ve yeni dönemde şehir girişine yapılması planlanan şehir kapısı projesini eleştirdi.