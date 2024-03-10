İl Genel Meclis Üyesi Adayı Yener Ceylan, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Bülent Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Adayı Arslan Kaynar, il yöneticileri ve merkez ilçe yöneticilerinin yer aldığı heyet Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.



Ziyaretler esnasında konuşan İl Genel Meclis Üyesi Adayı Yener Ceylan, Çorum için yola çıktıklarını, bunun içinde sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını vurgulayarak, “Şehrimizin her köşesine, her vatandaşımızın yaşamına dokunacağız. Sizlerin desteğiyle ayırmadan ayrışmadan canla başla daha güçlü bir Çorum için çalışacağız” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarının hem üretime hem de istihdama önemli bir katma değer sağladığından bahseden Ceylan, “Üreticilerimizin ve emektar çalışanlarımızın dertlerine ve isteklerine kulak verdik. Parti politikalarımızı ve projelerimizi paylaştık. Üretimin ve istihdamın arttığı bir Çorum için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız.”