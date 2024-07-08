Tarlalarda hububat ürünlerinin yanı sıra bağ ve bahçelerde meyve ağaçları ile sebzelerin büyük zarar gördüğü Mecitözü’nün köylerinde onarım ve hasar tespit çalışmaları da başladı.

BİRÇOK KÖY PERİŞAN

Dolu ve selden en büyük zararı Köseeyüp, Sülüklü, Sarıhasan ve Alören köyleri görürken, Beyözü, Çitli, Güngörmez, Bekiş, Körücek ve Elvançelebi köylerinin bulunduğu bölgede de büyük hasar meydana geldi.



“AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar, bazı siyasiler ve yetkililer, Mecitözü’nün doludan ve selden hasar gören köylerini ziyaret ederek hem yerinde inceleme yaptı, hem de köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Tahtasız ve beraberindekiler; Alören, Beyözü, Sarıhasan, Çitli, Köseeyüp ve Sülüklü köylerini ziyaret ederek zararın boyutlarını yerinde inceledi.

Tahtasız, köylerde hasarın ciddi boyutta olduğunu, üreticinin perişan duruma geldiğini ifade ederek, “Harman zamanı köylüyü perişan eden bu doğal afet nedeniyle hükümet derhal afet bölgesi ilan etmeli, köylülerimizin zararlarını karşılamalıdır” dedi.

Tahtasız, yetkililere hitaben “Çorum’da dolu vuran tüm yerler, ivedilikle incelenerek derhal afet bölgesi ilan edilsin. ÇKS kaydı, TARSİM sigortası olsun veya olmasın köylülerimizin zararı karşılansın” diye seslendi.

Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar da, sel ve doludan hasar gören köyleri ziyaret ederek sorun ve talepleri değerlendirdi.