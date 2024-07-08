Beraberinde İl Genel Meclisi üyesi Ömer Boyraz ile birlikte Ovakarapınar, Karacaköy, Eskiekin ve Kazıklıkaya köylerini ziyaret eden Veli Uysal, zarar gören sebze bahçeleri ve tarlaları inceledi.

Burada arazi sahipleri ile görüşen Veli Uysal, geçmiş olsun temennisinde bulunarak, dolu yağışının geride bıraktığı felaketi yerinde inceledi.



Devletimizin büyük olduğunu ve en kısa sürede hasar tespiti yapılarak üreticinin zararının karşılanması gerektiğini vurgulayan Uysal, “Allah bizi her türlü doğal afetlerden korusun” dedi.