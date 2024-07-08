Finalde bu alanda yarışan dünya örneklerini geride bırakarak en iyi müze ödülüne sahip olan Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle Antik Efes’teki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı deneyimleme imkânı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta “En İyi Müze” ödülünü alarak adını dünyaya duyurmuştu. Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanıtmak için düzenlenen bu ödül programında Türkiye’yi temsil eden Efes Deneyim Müzesi, finalde bu alandaki dünya örnekleriyle yarıştı. Bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurul tarafından dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren Mondo-Dr Awards’ta, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi ödüle layık görüldü.

EFES DENEYİM MÜZESİ’NİN BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

ANTİK KENT’TE DÜZENLENEN TÖREN İLE KUTLANDI

Efes Deneyim Müzesi’nin elde ettiği başarının kutlanması amacıyla düzenlenen törene T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Ceyda Bölünmez Çankırı ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Efes Deneyim Müzesi'nin, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta "müze" kategorisinde birincilik ödülünü almasının sevincini paylaşmak üzere sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. ABD’de düzenlenen Mondo-Dr Awards töreninde, dünya genelinde bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Efes Deneyim Müzesi'nin bu değerli ödülü alması bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Dünyada ‘deneyim müzeciliği’ni tarih anlatımı ile harmanlayan ilk müzelerden biri olarak, Efes Deneyim Müzesi'nin bu başarısı, ülke olarak uluslararası alanda ne kadar değerli ve öncü bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle başta DEM Müzecilik olmak üzere, bu ödülün kazanılmasında emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Törende konuşma yapan DEM Müzecilik CEO’su Eda Bildiricioğlu ise, “DEM Müzecilik olarak dünya çapında birçok şirket ve uzmanla çalışıyoruz, mimari mirasın ve sanatın hikayesini teknolojinin son olanaklarını kullanarak yaratıcı bir dille anlatıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ilk kez tarihi, hikaye anlatıcılığı ve duygular ile birleştirerek deneyim müzeciliği kavramını ortaya koyduk. Efes Deneyim Müzesi’nin hedeflediğimiz gibi ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlaması da bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu başarının arkasında aralarında dünya çapında tanınan Türk ve yabancı mimarların, küratörlerin, tasarımcıların, sanatçıların, teknoloji uzmanlarının, tarihçilerin ve arkeologların olduğu geniş, profesyonel bir ekip var. Hep birlikte daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyor, bu yolda müzemize verdiği destek ve katkıları için Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi