Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından “Çorum Badminton Oynuyor” projesi kapsamında düzenlenen turnuvanın ilki Mecitözü’nde yapıldı. Mecitözü İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva miniminikler, minikler ve küçükler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılırken, toplam 45 sporcu madalya mücadelesi verdi. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın nezaretinde gerçekleşen turnuva renkli görüntülere sahne olurken, çekişmeli geçen müsabakalar sonunda miniminikler kızlar kategorisinde Büşra Şenoğlu birinci, Meleknaz Özyılmaz ikinci, Büşranur Uzun üçüncü, Almila Çam dördüncü oldu. Miniminikler erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Erdem Erdemirci çıkarken, Yusuf Çakır ikinci, Eymen Şahbaz üçüncü, Y.Selim Boztilki ise dördüncülüğü elde etti.

Minik kızlarda ise Hatice Mol birinci, Yaren Şahbaz ikinci, Öykü Filiz üçüncü, Buğlem Koç dördüncü olurken, minik erkeklerde Ensar Enver Çetin birinci, Elvan Efe Özçetin ikinci, Zekeriya Efe Uğraç üçüncü, Asım Çınar Asan dördüncü oldu.

Küçük kızlarda ise Selen Çınar birinci, Elifnaz Uzun ikinci, Alya Çam üçüncü, Elif Duman dördüncü olurken, küçük erkeklerde Ahmet Said Topuz birinci, Ahmet Selim Turpoğlu ikinci, Eymen Çınar üçüncü, Emre Berçin dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.