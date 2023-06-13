Mecitözü Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülsüm Selviye Ergün öncülüğünde “Özge Ekici, Buse Erkani, Alp Serdar Çolak, Ayşe Naz Duran, Masal Çağlar, Derya Doğan, Esma Nur Özsoy, Havva Nur Toprak, Yağmur Aköz, Aslı Özbek, Ali Eren Özbek, Selin Olmaz, Gülderen Sancı, Ahmet Çınar Çolak, Ahmet Nuri Gündoğdu, Gülçin Feraye Erden” isimli öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı Resim Sergisi ilk olarak Çorum AHL Park AVM etkinlik alanında, daha sonra ise okul içerisinde açıldı.

AHL Park AVM’de önceki gün yapılan açılışa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Okul Müdürü Günay Ergün, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin büyük beğeni toplayan eserleri dün de okulda sergilendi. Mecitözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru ve ilçe protokolünün de katıldığı sergide öğrencilerin eserleri yine beğeni topladı.

Okul Müdürü Günay Ergün tarafından sergiye katkısı nedeni ile Öğretmen Gülsüm Selviye Ergün’e plaket verildi.