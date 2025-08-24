Bölgenin bamya üretiminde adını duyurduğu bu dönemde üreticiler verimden memnun olurken, ürünün kilosu 250 TL'den satılıyor. Köylüler, "Bamya üretmek bizim işimiz" diyerek ürüne sahip çıkıyor.

Çorum'un bereketli topraklarına sahip Mecitözü ilçesi, bamya üretimiyle adından söz ettirmeye başladı. Özellikle Doğla, Çayköy ve Söğütönü köylerinde yetişen ve "kral bamya" olarak nitelendirilen ürünler, bölgeyi bu alanda iddialı bir konuma taşıyor. Mecitözü köylerinde bamya üretimi her geçen yıl gelişirken, Doğla Köyü meşhur çiçek bamyası ile ününü koruyor.

“BAMYA BİZİM İŞİMİZ”

“Bamya üretmek bizim işimiz” diyen köy halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarda ter dökmeye başlıyor. Sultaniye cinsi bamya üretimine ağırlık veren Doğla köyünde neredeyse her aile bu işle uğraşıyor. Çiçek olarak toplanan bamyalar, pazarlarda ve marketlerde kilosu ortalama 250 TL'den müşteriye sunuluyor. Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu da üreticileri tarlalarında ziyaret ederek üretim potansiyeli hakkında bilgi aldı.



ÇİÇEK BAMYA ÇOK MEŞHUR

SU PROBLEMİ VAR

Son yıllarda su problemi yaşadıklarını belirten üreticiler, “Bu bölgede son derece meşhur, kaliteli, aroması yüksek bamya üretimi yapılmakta. Ancak su problemi yaşıyoruz. Tarımsal sulama yatırımlarına önem verilmeli” dedi. Gençlerin tarımdan uzaklaştığını da vurgulayan çiftçiler, “Gençlere sebze-meyve üretimini tavsiye ediyoruz, özellikle de bamya üretsinler. Köyümüzde çok meşhur bamya yetişiyor” diye konuştu.

BAMYA ÜRETMEK ÇOK ZAHMETLİSabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlaya giden, eli nasırlı, ayakları çamurlu üreticiler, “Bamya üretmek oldukça zahmetli. Sağlık dostu bamya her ne kadar pahalı gibi gözükse de zahmetini göz önüne aldığınızda hiç de öyle değil. Bamyayı sofranızdan eksik etmeyin” ifadesini kullandı.

AYDOĞDU: “ÜRETİCİNİN SESİNE KULAK VERİLSİN”

Dernek Başkanı Ömer Aydoğdu, Öz Bölgesi olarak bilinen 12 köyde meyve ve sebze üretiminin önem taşıdığını dile getirerek Çayköy ve Doğla Köylerinin ise bamyası ile meşhur olduğunu söyledi. Aydoğdu, su probleminin çözülmesi için yatırım yapılmasını, üreticinin sesine kulak verilmesini istedi.