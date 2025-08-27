Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, ilçede 45 yıl ve üzeri süredir evli olan çiftlerle bir araya geldi. Etkinlik, Elvançelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi'nde samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren çiftlerle sohbet eden Kaymakam Nayman, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

Nayman, etkinlikte yaptığı konuşmada: “Toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde güçlü aile yapısının rolü tartışılmazdır. Yıllara meydan okuyan bu kıymetli çiftlerimiz, genç nesillere örnek teşkil etmektedir” diyerek etkinliğin aile yapısının korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Program, sıcak sohbetler ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Katılımcı çiftlere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dilendi.

