İlk olarak Mecitözü İlçesi’ni ziyaret eden Ünzile Yüksel, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İlçe Başkanı Hüseyin Koca ve Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek sorunları sahada tespit etti. Mecitözü’nde seçim ofisinin açılışına katılan Yüksel, partililer ve vatandaşlarla sohbet ederek, tüm seçmenleri İYİ Partili kadrolara destek vermeye davet etti.

Mecitözü Kaymakamlığı’na ait olan ve kadın girişimciler tarafından işletilen Süs Taşları İşleme Atölyesini ziyaret eden Ünzile Yüksel ve beraberindekiler, doğal taşları işleyerek süs eşyası haline getiren ve bu ürünleri satarak gelir elde eden kadınlarla sohbet etti. Atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Yüksel, girişimci kadınları tebrik etti.



İlçe esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden İYİ Parti heyeti, Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe’ye destek istedi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ise, “sorunları ve yapılması gerekenleri çok iyi biliyoruz. Adayımız Kemal Tepe ile birlikte seçimi kazandığımızda Mecitözü’nü geleceğe hazırlayacak, ilçe halkının refah ve mutluluğunu artıracak, ilçe ekonomisini canlandıracak, ilçeyi büyütecek projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Mecitözü’nün seçime hazır olduğunu vurgulayan Yıldız, 1 Nisan sabahı Kemal Tepe’yi Belediye Başkanlığı makamında karşılayacaklarını dile getirdi.

İYİ Parti Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe ise Mecitözü için hazırladığı projeler hakkında Ünzile Yüksel ve beraberindekilere bilgi verdi.

İYİ Parti heyeti, Mecitözü esnafının ve halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.