Atiye Yaşar, “Ulusumuzun bağımsızlık iradesi ve Atatürk’ün önderliğiyle kazanılan bu büyük zafer, özgürlüğümüzün simgesidir” dedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar, “30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, özgür ve bağımsız bir Türkiye’nin temellerini atmıştır. Bu büyük günü bizlere armağan eden başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum.

30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin iradesini, kararlılığını ve özgürlük tutkusunu tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin değerlerini korumak, demokrasiye sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha aydınlık bir Türkiye bırakmaktır.

103 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlık, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerimizi korumak en büyük görevimizdir. Bu inançla, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi