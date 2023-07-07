Mecitözü Dağsaray Köyü Muhtarlığı, Köy Derneği ve hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Topçam Cemevi geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Topçam Cemevi açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, İl Başkan Yardımcısı Veli Uysal, Mecitözü Belediye Başkan Vekili Erdal Yüksel, CHP Mecitözü Belediye Meclisi Üyesi Özcan Çetin ile çok sayıda davetli de katıldı.

Dağsaray Köyü Muhtarı Hüseyin Dokuyan ve Dernek Başkanı Süleyman Yılmaz açılışa katılanlara teşekkür etti. Milletvekili Tahtasız da yaptığı konuşmada kendilerini ağırlayan canlara teşekkür ederek; “Emeği geçenlerin, yardımları hak katında kabul ve makbul olsun. Topçam Cemevimiz Dağsaray Köyü’ne hayırlı olsun” dedi.