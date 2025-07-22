Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, özel eğitim öğrencilerinin evlerine, Bakanlığın adını kullanarak cihaz kontrolü gibi gerekçelerle gelmek isteyen kişilere karşı bir bir uyarıda bulunuldu. MEB, böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen emniyet birimleriyle irtibata geçilmesinin altını çizdi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönde şikayetler alınmaktadır.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir."