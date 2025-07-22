Uzun yıllar Bahçelievler'de kuaförlük yapan, Tek Ofset Matbaa Yöneticisi Perinay Zavar'ın kız kardeşi Serap Zavar, henüz 45 yaşında kansere yenik düştü. Serap Zavar, bu gece, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata veda etti.

Gül - Selahattin Zavar'ın kızları, Perinay ve Kenan Zavar'ın kardeşleri, bir çocuk annesi Serap Zavar'ın cenazesi, bugün saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan alınarak Yenice köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.