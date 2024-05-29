Çorum’da üniversite öğrencileri yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Gastronomi Günleri kapsamında üniversite öğrencileri arasında yemek yarışması düzenlendi.

İlk kez düzenlenen ve Masterchef’i aratmayan yarışmada üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim gören 54 öğrenci Çorum’a özgü “Kıtırlı Düğün Çorbası, Mercimekli Hamur Aşı, Efelek Sarması, Soğan Gallesi, Leblebi Helvası, Çorum Baklavası” kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Türk mutfağının dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, “Zira Selçuklu ve Osmanlı gibi çok geniş bir hâkimiyet sahasından beslenen ve yüzyıllar boyunca çeşitli kültürlerle etkileşim içinde olan Türk mutfağı, çeşitlilik arz eden bir gastronomi kültürüne sahiptir. Söz konusu kültürü yeniden keşfetmek, inceliklerini öğrenmek, öğretmek ve geleceğe aktarılmasını sağlamak büyük bir önem taşımakta aynı zamanda da bizlere sorumluluklar yüklemektedir” dedi.



Amaçlarının gençleri genelde Türk gastronomi kültürünün, özelde ise Çorum yerel mutfağının zenginlikleri hususunda farkındalık oluşturmak, bir yandan da onların yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak olduğunu dile getiren Işık, “Yarışmamıza, Hitit Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim programlarından, İlahiyat, Güzel Sanatlar, Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden, Sosyal Bilimler ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarından ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerimizden olmak üzere 8 farklı birimden 54 öğrenci başvurmuştur. Ön değerlendirme sonucunda ilimize özgü 6 yemek kategorisinde “Kıtırlı Düğün Çorbası, Mercimekli Hamur Aşı, Efelek Sarması, Soğan Gallesi, Leblebi Helvası, Çorum Baklavası” öğrencilerimiz hünerlerini göstermişlerdir” dedi.

“Çorum ilinde bir meslek yüksek okulunun farkı nedir” diye soran Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Anadolu'nun Anadolu irfanının Anadolu geleneğinin değerlerimizin bir kaynaşma alanı, bir ortak noktası, bir Orta Anadolu'da daha doğrusu Anadolu'nun ortasında Anadolu irfanı denilince güzellikleri, gelenekleri denilince anlaşılacak bir şehirde bir meslek yüksek okulu olmak da böyle güzel organizasyonlarla somut olarak ortaya konur. Çorum'un her yönüyle zengin tarihi geçmişi ve kültürü bir yönüyle eksik tanıtımı noktasında bugünden itibaren belediye ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte fark oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın bu yıl ilk kez düzenlendiğini hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti; “Bundan sonra yarışmamız gastronomi günleri Hitit Üniversitesi sosyal bilimler Meslek Yüksekokulu’nun bir geleneği olarak devam edecek. Kültürümüzün devamı için bundan sonra atılacak yeni adımlara çalışmalara öncülük yapmazsa adına önemli bir eşik oldu ben bugünü düşünen planlayan ve bugün bizleri bir araya getiren Meslek Yüksekokulu Müdürümüz öncülüğünde emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Alaca ilçesinden sonra merkezde de Aşçılık bölümünün açıldığını hatırlatan Öztürk, sözleriyle “Aşçılık bölümü Alaca'dan sonra merkezde de daha gelişmiş ve Çorum ölçeğinde gastronomi denilince ciddi bir ihtiyacı karşılayacak. İlgili sivil toplum kuruluşlarımıza da omuz olmalı artık Çorum'un gastronomi şölenine hazır olması için gerekli altyapının oluşturuldu. Bunun giderek artan ivme ile kültürel ve lezzet değeri olarak Çorum'a yeni katma değerler katacağını görmüş olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz” konuşmasını sürdürdü.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, şehirlerin bir bütün olduğunu belirterek, “Sadece mimarisinin gelişmesi, güzelleşmesi, tarihi altyapısının ayağa kaldırılması, sadece sokaklarının temiz olması, suyunun temiz akması, çöplerin düzenli toplanması gibi aynı zamanda gastronomi gibi kültürün diğer öğeleriyle de desteklenmesi çok kıymetli ve çok önemli. Bu anlamda biz göreve geldiğimiz günden bugüne bir taraftan şehrin tarihi ve kültürel dokusunu ayağa kaldırmak diğer taraftan da gastronomi ve benzeri kültürel öğelerin de gelişmesi, farkındalığının arttırılması için çalışmalar yaptık. Yerel gastronomi ile ilgili sınırlı sayıda işletmemiz vardı ancak biz Veli paşa hanine restore ettikten sonra Çorum mutfağının olduğu yöresel bir restoran açtık orada sadece bir yöreli gastronomi ürünlerimiz yiyeceklerimiz ikramlarımız olsun dedik bir yıla yakındır da bu hizmeti devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sosyal Bilimler MYO Müdür Doç. Dr. Zekeriya Işık, Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak tarafından verildi.