Ulukavak Mahallesi Tekceviz 27.Sokak’ta yapımı tamamlanan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleşti. Açılış törenine, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Şanlı Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hitit Üniversitesi Rektöre Prof Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli ile masa tenisi sporcuları ve aileleri katıldılar.

Belediye Mehteran takımının gösterisi ile başlayan açılış töreni Kuran tilaveti ile devam etti. Çorum Belediyesi’nin Halil İbrahim Aşgın döneminde yapılan çalışmaların tanıtımı slayt gösterisi ile yapılırken, protokol üyeleri günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından açılış kurdelası davetliler tarafından kesildi. Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın önderliğinde davetliler ve mahalle sakinleri Masa Tenisi Eğitim Merkezi’ni gezdi.

ÇALGAN, “İNSANA YAPILAN EN

GÜZEL YATIRIM SPORDUR’

Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, insana en güzel yatırımın spor olduğunu savundu.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Vali Ali Çalgan, sporun gelişimi için yapılan her tesisin gençliğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek bu tesisin açılmasında emeği geçer herkese teşekkür etti. Çalgan, özellikle bireysel branşların çalışma yapacağı bu tesislerin çok önemli olduğunu belirterek ‘Bu tesislerde çalışacak çocuklarımızın gelecek yıllarda ilimizi ve ülkemize şampiyonluk kazandırmasını diliyorum’ dedi.

AŞGIN; “ÇORUM’U SPOR ŞEHRİ YAPMA

KONUSUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldiklerinde günden itibaren ‘Çorum’u spor şehri yapma’ yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek bu çalışmanın da bu hedefe giden yolda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Masa Tenisi Eğitim Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları spor tesisleri hakkında bilgiler verdi. Kazandırdıkları spor tesislerinin Çorum sporunun gelişimi için çok büyük önem taşıdığını belirten Aşgın, “Pehlivan yatağı Çorum’a modern bir güreş eğitim merkezi kazandırıyoruz. Yapımı sona gelinde inşallah önümüzdeki günlerde böyle bir açılış töreninde daha bir araya geleceğiz.

Güreş’de Süper Ligde hem grekoromen hem serbest ligde mücadele eden bir kaç ilden biriyiz. Serbest güreşde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attık. Masa Tenisinde de Süper Lig’de bayan ve erkek takımlarımız mücadele ediyor ve başarılı sonuçlar alıyorlar.

Bu tesisin tamamlanması ile ilimizi yeni milli sporcuların kazandırılması adına önemli katkısı olacağına inanıyorum. Tesisin maliyeti 21 milyon lira bunun 15 milyonu Bakanlık verdi. Bu katkılarından dolayı önceki dönem bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve yeni bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum.

Böyle güzel bir tesisi cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında hizmete açmanın ayrı bir onur ve gururunu yaşıyoruz. Tesisin ilimizi ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.