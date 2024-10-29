29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İskilip futboluna damga vurmuş isimler Cumhuriyet Kupası Veteranlar futbol maçında bir araya geldi.
İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda gerçekleşen veteranlar maçı Belediye İskilipspor ve İskilipgücü arasında oynandı. Müsabakada Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve İskilip futbolunun önemli isimleri forma giydi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Cumhuriyet Bayramına özel düzenlenen futbol müsabakasına katıldıkları için sporcularımıza teşekkür etti.
Editör: RIFAT KARA