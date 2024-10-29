Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek bu sezon sahasında ilk galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK’da gözler Cumartesi günü bir başka Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekip Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Tesislerdeki Bülent Üstünel Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, saat 17.00’de başlayan antrenmanda Gençlerbirliği maçında uzun süre forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas drillerinin ardından aerobik dayanıklılık çaıştılar.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı idmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.