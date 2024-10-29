Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımda, “Bu galibiyetin, takımımızı ateşleyecek bir kıvılcım olacağına ve galibiyet serimizin başlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10’uncu hafta maçında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 62’nci dakikada Suat Kaya’nın attığı golle 1-0 yenerek bu sezon sahasında ilk yenilgisini alırken, düşme hattından da çıktı. Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen kırmızı-siyahlı ekibin onursal başkanı Muhsin Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederken, “Ahlatcı Çorum FK’mız, evimizde Gençlerbirliği karşısında daha etkili bir futbol sergilediği karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bugün aldığımız 3 puana gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bu galibiyetin, takımımızı ateşleyecek bir kıvılcım olacağına ve galibiyet serimizin başlayacağına inanıyorum.

Şimdi şehrimizin gözbebeği Takımımıza tam destek zamanı. Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve tüm camiamızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.