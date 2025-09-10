Arca Çorum FK’nın Keçiörengücü ile oynadığı maç öncesinde sağ diz bağ tendonunda ödem tespit edilen deneyimli futbolcusu Atakan Cangöz’ün bu hafta da oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

Tedavisi yoğun şekilde devam eden Atakan Cangöz’ün yanı sıra, yine Keçiörengücü maçı öncesinde sol el işaret parmağı kırılan ve ameliyat geçiren kaleci Hasan Hüseyin Akınay da takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan, omzundan geçirdiği ameliyat sonrası tamamen iyileşen kaleci İbrahim Sehic’in Vanspor maçında oynayabileceği belirtildi. Keçiörengücü maçında ayak bileği burkulduğu için oyundan çıkan Üzeyir Ergün’ün de durumu gayet iyi. Deneyimli sağ bek, Vanspor maçında sahada olabilecek.