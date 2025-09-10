Trendyol 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK'da giden oyuncular kervanına Hasan Ege Akdoğan da katıldı.

Teknik Direktör Tahsin Tam'ın raporu doğrultusunda bu sezon fazla forma şansı bulması zor olan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ege Akdoğan TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankara Demirspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

2024-2025 sezonu başında Ankaragücü'nden Çorum FK'ya transfer olan genç oyuncu Kırmızı-Siyahlı forma ile toplam 7 maça çıkarken, 549 dakika sahada kaldı.