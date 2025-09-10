Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Vanspor, Boluspor’un kadro dışı bıraktığı 23 yaşındaki Gineli stoper Youssof Naby Oulare’yi kadrosuna kattı.

3 sezondur Boluspor’da oynayan Oulare, geçtiğimiz hafta, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılırken, teknik direktör Mustafa Er konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz geldiğimizden beri onu kazanmaya çalışıyoruz. Ama maalesef gitmek istemesi ile ilgili bir talebi var. Israrla bunu söylüyor. Gitmek isteyeni biz burada zorla tutamayız. Kendisi artık bizimle beraber olmayacak ve buradan ayrılacak” demişti.

Bu gelişmelerin ışığında, Vanspor’la görüşen Oulare, anlaşmanın ardından 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Boluspor formasını 3 maçta 164 dakika giyen Oulare, Boluspor’la toplamda 102 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8.137 dakika süre alan Gineli stoper 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

YUSUF ABDİOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan, Oulare’yi kadrosuna katan Vanspor, deneyimli stoperi Yusuf Abdioğlu ile yollarını ayırdı. 35 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon 1 maçta 24 dakika süre alırken, geçen sezon ise Vanspor formasıyla çıktığı 33 resmi karşılaşmada 2.658 dakika sahada kaldı. 2 gol atan Yusuf Abdioğlu, sezonu 2 sarı kartla tamamladı.