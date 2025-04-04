Bakanlığın daha önce yasakladığı limon sosu ve nar ekşisi ürünleri isim değiştirerek yeniden market raflarına sürülmüştü. Bu ürünler bakanlık tarafından toplatılmaya başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taze limon suyu izlenimi veren ancak aslında limon içermeyen ürünlerin satışı yasaklandı.

Bu düzenleme, tüm Türkiye genelinde uygulanacak ve 81 ilde geçerli olacak.

LİMON AROMALI ÜRÜNLERE YASAK

Yeni düzenlemeye göre, "limon sosu", "limon aromalı sos" ya da "limonlu sos" gibi ifadelerle satılan ve gerçek limon suyu içermeyen ürünlerin satışı artık yapılmayacak. Bu tür ürünlerin, taze limon suyu gibi satılması yanıltıcı kabul edilecek ve piyasaya arzı yasaklanacak. Bu adım, gıda etiketlemesi konusunda daha şeffaf bir yaklaşım getirmeyi hedefliyor. Bakanlık, bu düzenleme ile tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için önemli bir adım atmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne yapılan eklemelerle, limon ve nar ekşisi gibi ürünlerin içeriklerinin daha net bir şekilde etiketlenmesi sağlanacak. Bu düzenlemeyle, gıda ürünlerinde bulunan maddelerin doğru bir şekilde belirtilmesi amaçlanırken, tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapabilmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu değişiklikle birlikte gıda güvenliğini artırmayı ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmeyi planlıyor.

NAR EKŞİSİNE DE İNCELEME

Limon suyu ile sınırlı kalmayan bu düzenleme, nar ekşisi ürünleri için de benzer kurallar getiriyor. Artık nar suyu veya konsantresi içermeyen, içinde farklı maddeler bulunan nar ekşisi ürünlerinin satışı yasaklanacak. Bu karar, nar ekşisinin içeriğini daha net bir şekilde tüketiciye sunmayı amaçlıyor.