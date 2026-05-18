Arca Çorum FK’nın pazar günü Esenler Erokspor ile Konya’da oynayacağı Trendyol 1. lig final maçında takımların tribünleri belli oldu.

Futbol Federasyonu ve kulüp yetkililerinin katılımı ile online olarak yapılan toplantıda tribünler için kura çekimi yapıldı. Buna göre Arca Çorum FK taraftarları maraton tribünü ve sol taraftaki kale arkasından bilet alacaklar.

Esenler Erokspor ise protokol tribünü ve sağ taraftaki kale arkasındaki tribünden bilet alacaklar.

Öte yandan, Konya Valiliği ile İl Spor Güvenlik Kurulu biletlerin erken satışa sunulması noktasında da görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.