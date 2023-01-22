Mevcut Oda Başkanı Ömer Latif Akdağ’ın ani vefatıyla nedeniyle boşalan Oda Başkanlığı görevine Yücel Şahin seçildi.

Oda Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçim sonucunda marangoz esnafından Yücel Şahin, odanın yeni başkanı oldu.

Yücel Şahin Başkanlığı’ndaki Marangozlar Esnaf Odası’nın Yönetim Kurulu Gürbüz Tuygun, Halit Bölükbaş, Resul Yiğitoğlu, Ersan Özdemir, Hamza Kabakulak ve Arap Kubat’tan oluşurken, Başkan Vekilliğine ise Gürbüz Tuygun’un getirildiği öğrenildi.

Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, kendisini bu göreve layık gören Yönetim Kurulu'nda ki tüm arkadaşlarına teşekkür ederken, merhum Oda Başkanları Ömer Latif Akdağ’a Allah’tan rahmet diledi. (Haber Merkezi)

