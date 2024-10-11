Edinilen bilgilere göre, mantar toplamak için köyün yakınındaki ormanlık alana giden M.K., bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu M.K.’nın ayağından yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’ya ilk müdahalesi burada yapıldı. M.K.’nın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay sonrası yetkililer, köy sakinlerini ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği yönünde uyardı.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ