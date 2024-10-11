Gazi Caddesi üzerinde yabancı plakalı bir aracın yayaların kullandığı kaldırıma park edilmesi nedeni ile vatandaşlar zor durumda kaldı.

Otomobilin plakasının yabancı olması nedeni ile sürücünün gurbetçi olduğunu düşünen ve Avrupa’da kurallara harfiyen uyan gurbetçilerin, kendi memleketindeki kural tanımazlığı vatandaşların tepkisini çekti.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede kaldırımı işgal eden lüks jipin videosunu çeken vatandaşlar durumu polise bildireceklerini ifade ettiler.

Editör: NURDAN AKBAŞ