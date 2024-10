Eğitim İş Çorum Şubesi tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararı protesto etti. Kardeş Barış Meydanı’nda düzenlenen eyleme Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay da katıldı. Eğitim-İş Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Bülent Metin ve Eğitim İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy’un da hazır bulunduğu eyleme CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Eker, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda eğitimci ile öğrenci velisi de destek verdi.

Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen'in ardından Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Tasarruf” adı altında alınan bu tür kararların geri çekilmesini ve öğretmenlik mesleğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Özbay; “Eğitim İş olarak bu tür usulsüz ve hukuksuz uygulamaların karşısında dimdik duracak, öğretmenlerimizin haklarını savunmak için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

“MESELE SADECE BİR ÇAY YASAĞI İLE SINIRLI DEĞİL”

Tasarruf adı altında öğretmenlerin teneffüs aralarında kendi paralarıyla aldıkları çayı yasaklayan ve 21. yüzyılda çayı öğretmenine “lüks” gören bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını kaydeden Özbay; “03 Ekim günü Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğretmenlerin kendi parasıyla aldıkları çayı demlemelerini dahi yasaklamıştır. Teneffüs aralarında kısa bir nefes almak isteyen öğretmenlerin çay ihtiyacını bile çok gören bu tasarruf kararı, yönetimin acz içinde olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu akıl dışı uygulaması, öğretmenlerin yalnızca emeklerini değil, kişilik haklarını da hiçe sayan bir anlayışın ürünü. Ancak mesele sadece bir çay yasağı ile sınırlı değil. Aynı müdürlük, usulsüz görevlendirmelerle, kamu kaynaklarını zarara uğratan ve eğitimde niteliği düşüren uygulamalara imza atıyor.” şeklinde konuştu.

“FEDAKARLIK HER ZAMAN EĞİTİMCİDEN BEKLENİYOR”

İdarecilerin öğretmenlerin kendi parasıyla aldıkları çayı demlerken kullandıkları elektrikle tasarruf edeceğine inandıklarını belirten Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul kantinlerinde satılan sağlığa zararlı ürünler neden denetlenmiyor? Enflasyonun derinden hissedildiği bu günlerde, öğrencilerin okul kantinlerinde fahiş fiyatlara maruz kalması nasıl açıklanabilir? Marketlerde 5 TL olan suyun kantinlerde 10 TL’ye, dışarıda 10 TL’ye satılan simidin kantinlerde 15 TL’ye satılması nasıl meşru görülebilir? Bu sorumsuzluklar yetmezmiş gibi, fedakarlık her zamanki gibi yine öğretmenlerden beklenmektedir. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, özlük hakları eriyen öğretmenlerimiz, bir de çay yasağı gibi akıl dışı uygulamalarla yıpratılmaktadır. Ancak, öğretmenler her zaman onurlarıyla mücadele eden, eğitimin temel direği olan bir meslek grubudur ve bu tür yasaklarla sindirilemez.

“YENİ MÜDÜRE BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR”

Öğretmenlerimizin haklarını gasp eden, onları hiçe sayan, rencide eden uygulamalar yetmezmiş gibi, bir de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) Meclis’te görüşüldüğü şu günlerde, yeni Milli Eğitim Müdürü’ne buradan sesleniyoruz: ‘Gölge etme, başka ihsan istemez.’

Eğitim-İş olarak, bu tür usulsüz ve hukuksuz uygulamaların karşısında dimdik duracak, öğretmenlerimizin haklarını savunmak için mücadelemize devam edeceğiz. Tasarruf adı altında alınan bu ve benzeri kararların geri çekilmesini, öğretmenlerin saygınlığına ve emeğine saygı gösterilmesini talep ediyoruz”

ÇAY İKRAM ETTİLER

Eylem sonunda Eğitim-İş Çorum Şubesi yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamasını protesto etmek amacıyla katılımcılara çay ikram etti.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eylem alanına kurulan çay setinin başında katılımcılara çay ikram ederken, “herkese çay var” ifadesini kullandı.