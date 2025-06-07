Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan kalp masajları sonrasında nabzının geri geldiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Haberi duyan yüzlerce Manisalı hastane acil servisinin önüne adeta akın etti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki evinde makine dairesinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek yapılan kalp masajlarının ardından nabzının geri geldiği öğrenildi. Hafif nabız alınmasının ardından yoğun bakıma alınan Başkan Zeyrek’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hastane yönetiminin Başkan Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Haberi duyan Manisalılar ise adeta hastane bahçesine akın ederek gelecek güzel haber için dua etmeye başladı.

Editör: İHA AJANS