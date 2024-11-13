R.SAV. efendimiz buyurdular ki:

Ehli Beytim benim neslimdir. Onları ulu Allah Azhap Suresi’nin 33. ayetinde (Lütfen okuyunuz. Ehli Beytini dünyanın tüm pisliklerinden temizlediğini, koruduğunu) bildiriyor. Ehli Beytim ve ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onlara uyasanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz. Sizlere iki düstur bırakıyorum. Birisi Allah’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, ikincisi de benim yolum olan sünnetlerim ile Ehli Beytimdir, buyurmuştur.

Allah’ın kutlu resulü Hz. Muhammed, din yolundan İslam’dan zarar gördüm diyen yalancıdır. İslam’a uyanlar asla zarar görmezler.

R.SAV.in ilmini artırmak isteyenlere tavsiyesidir:

1-Öğrendiği ilmi, bilgisi, sanatı unutmamak için ilmini, sanatını, ticaretini geliştirmek, ilerletmek için devamlı çalışmak. Çünkü amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. Yani işinde, sanatında istikrarlı ve kararlı olmaktır.

2-ilminin ilerlemesi için çalışmak, dua etmek, yalvarmak. Ulu Allah Taha Suresinde; Allah’ım ilmimi, bilgimi artır, diye dua ediniz, buyuruyor. Taha 114, Sh. 319.

3-Devamlı abdestli bulununuz.

4-İlmi bilgisi, insanların yararı ve özellikle Allah rızası için öğrenmek isteyiniz. Dünyevi yarar için şan ve şöhret için değil.

5-ilmi başkalarına da öğretiniz. İlmin zekatı, sorulanı cevaplamak, isteyeni bilgilendirmektir.

6-Aklın ve zekanın tembelleşmesi için az yemek, az uyumak, lüzumsuz konuşmamaktır.

İnsanın en büyük nimeti onun aklıdır. Aklı olmayan delinin dini de olmaz. Altında mihenk taşı, insanda akıl ölçü aletidir. Çünkü, R.SAV. efendimizin içinde bulunduğu bir toplulukta, topluluk bir kişiyi övüyordu ve övmeye tekraren devam ediyorlardı. R.SAV. sordu. Övdüğünüz o kişinin aklı, kuvveti, zekası, düşünme gücü var mıdır, diye sordu.

Cemaat, R.SAV.in sorusuna rağmen o zatı övmeye devam ediyorlardı. Bunun üzerine R.SAV. benim sorumu duymadınız mı, diye sordu. Cevap yok. R.SAV. devamla, ben o zatın hayırından, ibadetinden, iyiliğinden sormuyorum. Aklından soruyorum. Bir kişi ne kadar abit, ibadetci, hayır sahibi de olsa olsun, bir gün mutlaka yanılır. Bütün ibadetini, hayır ve hasenatını yok eder. Ama akıllı adam bunu yapamaz. Çünkü aklı onu engeller, buyurdular. İnsanın, müminin Allah katındaki derecesi, aklı nisbetindedir, buyurdular. Akıl, mantık, fikir, düşünmek iflası olmayan bir sermayedir.

İnsan iflas eder, bilgindeki altın bilezik aklı, sanatı ise iflas etmez. Yine kazanabilir. Onun için büyüklerimiz, “ya ahmaklar olmasaydı dünya harap olurdu. Dünyada zengin bulunmazdı” demişlerdir.

(SÜRECEK)