Önceki gün Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin hem stadyum, hem de tesislerdeki hasarı artırdığını ifade eden Başkan Altunok, sporcuların da psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerine vurgu yaptığı açıklamasında, farklı şehirlerden gelen futbolcuların Malatya’da kalmak istemediklerini dile getirdi.

“Haklarımızın saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek istediğimizi belirtmek istiyorum” diyen Başkan Altunok, “Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur” dedi.