Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalite Kurulu üyeleri ile Danışma Kurulu üyeleri ÇEDAŞ’ın ev sahipliğinde toplandı.

2025 yılının ilk Danışma Kurulu Toplantısına Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Reşit Haboğlu, Danışma Kurulu Başkanı Erkan Dalyan ile Danışma Kurulu Üyeleri Mehmet Galip Haboğlu, Ahmet Katipoğlu, Furkan Güler ve Ahmet Emin Altunok katıldı.

Toplantıda ele alınan konular arasında MÜDEK başvuru süreci de yer aldı. Kurula yapılan sunumda akreditasyon sürecinde yapılan çalışmalar aktarılıp, görüş alışverişinde bulunuldu. Danışma Kurulu Başkanı Erkan Dalyan, ilgili dönemde gerçekleştirilen nitelikli kalite iyileştirme çalışmaları için bölüme teşekkür ederken, toplantıda gelecek süreçte yapılabilecekler ile ilgili önerilerde bulunuldu.