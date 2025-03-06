Önceki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin’in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle Yargıtay’da bir “vefa töreni” düzenlendi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, törende yaptığı konuşmada Bekir Şahin’e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı dilerken, mesleğe katkılarını da sürdürmesi temennisinde bulundu.

Adına düzenlenen törende konuşan Bekir Şahin, ortaokul yıllarından itibaren hakim olma hedefinin bulunduğunu, bu hedefle yaklaşık 35 yıl önce başladığı meslek hayatını tamamladığını dile getirdi. Şahin,

"Bu dünyaya bir daha gelsem hakim, savcı olmak isterim. Gerçekten çok güzel ve onurlu bir iş yapıyoruz. Çok çalışarak necip milletimize olan borcumuzu ödememiz gerektiğini düşünüyorum."

ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yargıtay Başkanı Kerkez, Şahin'e Yargıtay Onur Belgesi'ni sundu.

Bekir Şahin, 2013'te Yargıtay üyeliğine, 2019'da da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 4 Haziran 2020'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilen Şahin, bu görevi 5 Haziran 2024'te Muhsin Şentürk'e devretmişti. Şahin, başsavcılık görevinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürüyordu.