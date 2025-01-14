Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan genel kurulda Mehmet Akif Üstündağ’ın yeniden Federasyon Başkanlığına seçilmesinin ardından illerdeki il temsilcileri de belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun teklifi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayı ile Çorum il temsilciliğine 2014 yılından beri bu görevi yürüten Mahmut Uysal yeniden atandı.

Spor camiasının sevilen isimlerinden Mahmut Uysal, 1983 yılından beri oyuncu, hakem, gözlemci ve il temsilcisi olarak Çorum voleyboluna önemli hizmetlerde bulunuyor.