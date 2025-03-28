Rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mahmut Özünel’in cenazesi ikindi namazı sonrası Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenaze namazını da İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı.

Necla Özünel'in eşi; Feyzullah ve Bilal Selman Özünel ile Tuba Balcı’nın babası, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkam Özünel’in ise amcası olan Özünel’in cenaze törenine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Asgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ