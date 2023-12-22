Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavisine devam edilen Prof. Dr. Mahmut Bilgener yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi nüfusuna kayıtlı Arzuhalcı (Dava Vekili) merhum Reşat Bilginer’in oğlu olan Prof. Dr. Mahmut Bilgener dün yaşamını yitirdi.

Mahmut Bilgener'in cenazesi bugün Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.