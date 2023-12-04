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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde düzenlenen oturumla başladı. Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyelerin önergeleri değerlendirildi.

Buna göre üyeler tarafından verilen sathi kaplama köy yolların durumunun tespit edilerek sıcak asfalt yapılabilmesi için ne kadar ödenek gerektiği ile ilgili önerge Köy İşleri Yol ve Ulaşım Komisyonu’na; Çorum’daki mesireler ve piknik yapılan bölgelere Özel İdare’nin ne gibi destekleri olduğu ile ilgili önerge AR-GE Komisyonu’na; doğalgaz olmayan yerlerde odun, kömür ve fuel oil yakımı ile ilgili ne gibi kurallar uygulandığı ile ilgili önerge Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği projeler ve Binicilik Tesisi’nin durumu ilgili önerge Gençlik ve Spor Komisyonu’na, olası afetlerle ilgili öğrencilere Milli Eğitim ve AFAD’ın verdiği eğitimlerle ilgili önerge Eğitim Kültür Komisyonu’na; Engellilerin kanunu haklarının neler olduğu ile ilgili önerge Aile ve Engelliler Komisyonu’na, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri’nin durumu ve yaptığı çalışmalarla ilgili önerge Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’na; İlimizdeki milli tarım, yerli tohum, hayvan ıslahı çalışmalarının durumu ile ilgili önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na incelenmek ve değerlendirilmek üzere oybirliği ile sevk edildi.



İl Genel Meclisi’nde gündem maddelerine geçilmeden önce ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ile ilgili açıklamalar yapıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, CHP Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül gündem dışı birer konuşma yaparak özellikle 6 Şubat depremi sonrasında madencilerin öneminin bir kez daha görüldüğünü vurguladılar.

Çorum’da 1942 yılından beri Dodurga Alpagut Kömür İşletmesi’nde bugüne kadar 3 binin üzerinde kişinin emekli olduğu ve işletmenin halen de özel bir şirket aracılığıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken madenciliğin dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden biri olduğu vurgulanarak madenlerde yaşanan kazalarda şehit olan madencilere Allah’tan rahmet, görevine devam edenlere kolaylıklar dilendi. Konuşmalarda ayrıca tüm madencilerin günü de kutlandı.