Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle başlayan faiz tartışmasına farklı bir pencereden yaklaştı.

Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından “Faiz indirmeden, faiz indirmenin formülünü vereyim size… Hem döviz de yükselmez, piyasa almak bullak olmazdı” notuyla bir video paylaştı.

“Yetkililer faizin haram olduğunu yeni öğrenmiş” cümlesiyle başlayan videoda BTP lideri, “20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum, sanki televizyonlara çıkıp ‘çocuğuma krediyle, faizle gemicik aldım’ diye ben diyorum. Bugün çıkmış ‘faiz haram’ diyorlar. Günaydın arkadaşım!” dedi.

DEVLET BANKALARINDAN FAİZSİZ KREDİ VERİN

Hükümeti devlet bankalarından vatandaşa faizsiz kredi vermeye çağıran Hüseyin Baş şu ifadeleri kullandı, “Haydi delikanlıysan, ‘hodri meydan’ diyorum; üç tane devlet bankası sayalım Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank. Sen bu bankalarla benim çiftçime, benim asgari ücretlime, benim işçime, benim esnafıma sıfır faizle kredi ver, elinden tutan mı var?

Elinden tutan yok, hükümet senin, kimsenin lafını dinlediğin de yok, şu millete faizsiz krediyi ver.” (Haber Merkezi)

