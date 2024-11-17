Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 12 haftalık periyotta topladığı 19 puanla 7.sırada yer alırken, puanların çok büyük bir kısmını gol yemediği maçlarda topladı.

2 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Ahlatcı Çorum FK’nın 12 maçından 2’isi golsüz bitti. Kırmızı-siyahlı ekip, 3.haftada, Balıkesir deplasmanında Bandırmaspor’la, 8.haftada da sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

6 MAÇTA GOL YEMEDİ

Kırmızı-siyahlılar, 12 maçın 6’sında kalesini gole kapatmayı başardı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak tam 14 puan toplarken, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı. Ahlatcı Çorum FK, gol yemediği maçlarda Yeni Malatyaspor’u 4-0, yine deplasmanda Adanaspor’u 2-0, sahasında ise Gençlerbirliği ve Pendikspor’u 1-0’lık skorlarla devirirken, Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK ile de 0-0 berabere kaldı.

5 MAÇTA GOL ATAMADI

Ahlatcı Çorum FK, 5 karşılaşmada ise skor bulmayı başaramadı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 2 beraberlik 3 yenilgi alarak hanesine sadece 2 puan yazdırabilirken, kalelerinde ise 7 gol gördüler. Çorum temsilcisi, gol atamadığı maçlarda, deplasmanda Ümraniyespor’a 3-0, sahasında Kocaelispor’a 2-0, yine deplasmanda Boluspor’a 2-0 yenilirken, Bandırmaspor ve Alagöz Holding Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.