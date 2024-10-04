Çorum’un Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup’taki temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor’un, 6 Ekim Pazar günü, Çankırı Futbol Spor Kulübü ile oynayacağı 1.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum-İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi bölgesel klasman hakemlerinden Nurullah Yardımcı düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Nurullah Yardımcı’nın yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Oğuz Akgün ve Yunus Yalçın yapacak. Yine Ankara bölgesinden Keman Erol da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.