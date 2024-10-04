Çorum’un bölgesel gözlemcisi Mustafa Bıçakcı, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4.Grup’ta Nevşehir temsilcisi Suvermez Kapadokya ile Hatay temsilcisi İnce Gençlikspor arasında oynanacak 1.hafta maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Pazar günü, Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi’nde oynanacak ve Mustafa Bıçakcı’nın gözlemciliğini yapacak maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Berkay Yavuz yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Yavuz’un yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Nurdan Köseoğlu ile Orhan Altıkatı yapacak. Yine Samsun bölgesinden Bahadır Mıhcı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.