Merhum Hüseyin Aygün’ün eşi, merhum Ali Abbas Aygün, Kumru Üzüm, Kiraz Kılıç, Nazmiye Şahin, Nebahat Çetin, Hıdır ve Ali Naki Aygün annesi, Gazeteci Naci Aygün’ün halası Lütfiye Aygün (88) hayatını kaybetti.

Merhumenin yarın (29 Kasım Cuma) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenecek hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Büyükkeşlik Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ