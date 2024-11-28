Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait veriler, Niğde'nin Konaklı Beldesi'nin eksi 20,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olduğunu gösterdi. Bu sıcakta, birçok ilde de oldukça düşük hava sıcaklıkları kaydedildi.

Konaklı Beldesi’nin ardından en düşük sıcaklıklar Sivas, Kayseri ve Erzincan illerinde ölçüldü. Sivas'ın Gürün ilçesinde Göbekören Köyü’nde gece sıcaklıkları eksi 19,3 dereceye düşerken, Kayseri'nin Talas ilçesindeki Kamber Köyü'nde sıcaklıklar eksi 18,5 dereceyi gördü. Erzincan Otlukbeli’nde ise hava sıcaklığı eksi 18,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelindeki en düşük gece sıcaklıkları sırasıyla şöyle belirlendi:

Niğde, Konaklı Beldesi: -20,3°C

Sivas, Gürün, Göbekören Köyü: -19,3°C

Kayseri, Talas, Kamber Köyü: -18,5°C

Erzincan, Otlukbeli: -18,1°C

Malatya, Kuluncak: -18,1°C

Erzurum, Tekman, Hacıömer Köyü: -18,0°C

Adana, Tufanbeyli: -17,7°C

Nevşehir, Derinkuyu: -17,1°C

Kahramanmaraş, Elbistan: -16,3°C

Yozgat, Boğazlıyan: -15,4°C

Bayburt, Yaylalar Köyü: -15,2°C

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi: -14,5°C

Tokat, Reşadiye, Kızılcaören Beldesi: -14,5°C

Çorum'un komşu illerinden Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi de Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların yaşandığı ilk 10 bölge arasında yer aldı.