“Liberté Istanbul” imzalı “Mücadele” isimli reklam filmi; lösemi ve kanserin çaresiz bir hastalık gibi görüldüğü ve 10 çocuktan 8’inin kaybedildiği 1998 yılında, lösemili ve kanser hastası çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan LÖSEV’in 25 yıllık bitmek bilmeyen mücadelesini anlatıyor.

Lösemili çocukların yaşadıklarına karşı ortaya koyduğu mücadele üzerinden LÖSEV’in 25 yılını anlatan film, sivil toplum kuruluşlarının alışkın olduğumuz iletişim dili ve tonunu bir kenara bırakarak daha pozitif, çarpıcı ve güçlü bir duruş sergiliyor. İyileşen lösemili çocukların da rol aldığı bu özel filmde, LÖSEV’in mücadele dolu hikayesini Nejat İşler seslendiriyor.

Çekimleri 6 gün süren filmin prodüksiyonunu Panda Films, müzik prodüksiyonunu Cenk Çelebioğlu üstlenirken filmin yönetmen koltuğunda ise Kemixiz oturuyor.

Mücadele filmine https://www.youtube.com/watch?v=CA9gm4S2krE adresinden ulaşılabiliyor.