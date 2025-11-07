Eğitimdeki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Ada Kurs Merkezi, bu yıl da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı.

Biyoloji Öğretmeni İsmail Başar öncülüğünde sekizincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Ada Kurs Merkezi’nin Ada Cafe bahçesinde kermes düzenlendi. Etkinliğe Ada Kurs öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen kermeste elde edilen tüm gelir, Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlandı.

“YARDIM SADECE BİR

HAFTAYA SIĞMAMALI”

Etkinliğin sonunda konuşan İsmail Başar, lösemili çocukların yalnızca bu özel haftada değil, yılın her döneminde hatırlanması gerektiğini vurguladı. “Maalesef toplum olarak lösemili çocuklarımızı sadece bu haftada gündeme alıyoruz. Oysa onların yılın her günü desteğe, sevgiye ve dayanışmaya ihtiyacı var. Bu farkındalığı diri tutmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

Başar, etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek, “Başta Ada Eğitim Kurumları kurucularımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve yardımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan Çorum FK futbolcuları ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Çorum FK oyuncularının imzaladığı forma, açık artırmayla hayırsever iş insanı Mücahit Uğur Şahin tarafından satın alındı.

Elde edilen tüm gelir, lösemili çocukların tedavi ve eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı’na aktarıldı.

Muhabir: Haber Merkezi