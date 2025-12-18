Toplantı, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda yarın (18 Aralık 2025 Perşembe günü) saat 15.00’te yapılacak.

Toplantı hakkında bilgi veren Oda Başkanı İsmet Çıtak, fiyat istikrarı kapsamında tüketici güvenini artırmaya yönelik makul, istikrarlı ve şeffaf fiyatlandırma politikaları, hijyen standartları çerçevesinde halk sağlığının korunması adına mutfak, servis ve personel hijyeninde azami özenin gösterilmesi, ani ve gerekçesiz fiyat artışlarından kaçınılması gibi konularda bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Ayrıca toplantıda üyelerin görüş ve önerileri dinlenecek. Yetkililer, kaliteli hizmet ve güvenilir fiyat anlayışının sektörün itibarını yükselttiğine dikkat çekti.

Bilgilendirme toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı yetkilileri ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün katılım sağlayacağı bildirildi.

İsmet Çıtak, tüm üyeleri toplantıya davet ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ