Türkiye ortalamasının 15 bin 325 dolar olduğu kişi başı gelire göre Çorum, Türkiye'nin en zengin illeri sıralamasında 81 il içinde 55. sırada kendine yer buldu.

İstanbul, il düzeyinde yapılan hesaplamalara göre 802 bin 669 lirayla 2024'te kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) listesinde ilk sıranın sahibi oldu. Dolara göre ise İstanbul’da kişi başı gelir ülke ortalamasının çok üzerinde gerçekleşerek 24 bin 452 dolar oldu. Kişi başı gelirin en düşük olduğu il ise 5 bin 731 dolar yani 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa oldu.

Toplam 11 şehrin 15 bin 325 dolarlık Türkiye ortalamasının üzerinde bir kişi başı gelire sahip olduğu il düzeyi yapılan hesaplamalara göre Çorum 10 bin 10 dolar veya 328 bin 605 TL ile bölge illeri arasında Yozgat, Tokat ve Sinop’un üzerinde yer aldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR