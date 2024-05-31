Çorum FK’nın maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’ndaki locaların yeni sezon için önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, loca satışlarında önceliğin 2023-2024 Sezonundaki loca sahiplerinde olduğuna vurgu yapılırken, yeni sezonda devam etmek isteyen loca sahiplerinin en geç 5 Mayıs’a kadar kulüple iletişime geçmeleri gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada, loca satışları ile ilgili ayrıntılı bilginin Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz’dan alınabileceği kaydedildi.

Loca satışları ile ilgili önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir açıklama yapılacağı da belirtildi.